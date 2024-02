Hochschulen Kanzlerin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gewählt

Die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz (JGU) hat eine neue Kanzlerin gekürt: Der Senat der Hochschule habe Kerstin Burck am Freitag mit großer Mehrheit gewählt, teilte Universitätspräsident Georg Krausch in Mainz mit. Sie werde den Posten voraussichtlich Anfang April besetzen.