Wintersport im Hunsrück Im Westerwald laufen die Skilifte – wie sieht es am Erbeskopf aus?

Ein zarter Hauch von Schnee ist am Freitagmittag auf dem Skihang am Erbeskopf zu erkennen. Die Schneekanonen, die für künstlich erzeugtes Weiß sorgen könnten, stehen allerdings still. Während im Westerwald in Kirburg und Bad Marienburg die ersten Lifte in Betrieb sind und am Wochenende viele Skibegeisterte auf den Pisten erwartet werden, ist im Hunsrück weiter Warten auf den Start der Wintersportsaison angesagt.