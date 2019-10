Kampfkandidatur: Bröhr will CDU-Ministerpräsident werden

Landrat Marlon Bröhr (CDU) steht auf der Halde der Rhein-Hunsrück-Entsorgung. Foto: Thomas Frey/dpa.

Simmern In der rheinland-pfälzischen CDU kommt es zu einem Duell: Neben Fraktionschef Christian Baldauf greift auch Rhein-Hunsrück-Landrat Marlon Bröhr nach der Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021. Der 45-jährige Christdemokrat bestätigte am Dienstag in Simmern entsprechende Spekulationen.

Er wolle sich beim Landesparteitag am 16. November in Neustadt an der Weinstraße um die Spitzenkandidatur bewerben.

Bröhr sagte, als Ministerpräsident würde er sich für ein Verschieben von 500 Millionen Euro Landesmittel zugunsten klammer Kommunen einsetzen. Regieren würde er am liebsten in einer Koalition mit den Grünen. Zugleich sprach er sich für einen Mitgliederentscheid in der CDU bei der Kür des Spitzenkandidaten aus.

Der als bodenständig geltende Pfälzer Baldauf (52) war bereits im Juni vom CDU-Landesvorstand einstimmig für diese Rolle nominiert worden. Der gelernte Zahnarzt Bröhr gilt eher als politischer Außenseiter ohne breite Machtbasis in der Landespartei, der aber rhetorisches Talent und einen guten Draht zu Bürgern hat.

Vor einem riesigen Plakat mit seinem Konterfei in lässiger Pose und den Worten „Rheinland-Pfalz kann mehr!“ sagte Bröhr, er wolle erreichen, dass die CDU nach drei Jahrzehnten endlich wieder eine Landtagswahl gewinne. Schon seit 1991 sitzt die Partei in dem bei Kommunalwahlen eher konservativen Bundesland auf der Oppositionsbank.

Bröhr ist nach eigenen Worten der Ansicht, „dass ich einen glaubwürdigen Neuanfang in dieser Partei darstellen kann“. Er hob seine langjährigen Erfahrungen als einstiger Bürgermeister und heutiger Landrat hervor: „Ich bin kein Politiker aus dem Landtag.“ Er habe „tagtäglich die Praxis vor Augen“. Mit den früheren von der CDU verlorenen Landtagswahlen habe er nichts zu tun.

Der rot-gelb-grünen Landesregierung mit SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer an der Spitze warf Bröhr vor, die Kommunen finanziell „wie eine Zitrone“ auszuquetschen. Die Gemeinden brauchten dringend mehr Geld für Kindergärten, Gewerbegebiete und Kulturangebote. Dafür wolle er sich einsetzen.

Mit Blick auf Baldauf sagte Bröhr: „Ich schätze ihn sehr, ich mag ihn sehr, aber wir wollen beide das Gleiche.“ Angesichts seiner gewonnenen Wahlen als Bürgermeister und Landrat ergänzte der 45-Jährige: „Ich glaube fest daran, dass mir das auch diesmal gelingt.“

Netzwerken, also viel telefonieren, um sich Mehrheiten zu sichern, sei seine Sache nicht. Er setze auf den vom Hunsrücker CDU-Gemeindeverband Kirchberg fristgerecht beantragten Mitgliederentscheid. Dann würde ein Spitzenkandidat nicht nur wie früher nur von fünf oder sechs Leuten, sondern von einer breiten Basis bestimmt, erklärte Bröhr. „Wettbewerb belebt das Geschäft.“

Über den Antrag auf Mitgliederentscheid stimmt laut einer CDU-Sprecherin der Landesparteitag am 16. November ab. Scheitert dieser Vorstoß, folgt die Kür des Spitzenkandidaten. Erhält der Antrag eine Mehrheit, kommt es zunächst nicht zur Wahl des Spitzenkandidaten, sondern erst zur Mitgliederbefragung.

Der designierte CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner teilte am Dienstag mit: „Wir stellen für die Wahl unseres Spitzenkandidaten ein geordnetes Verfahren sicher, und am Ende entscheidet das Votum der Delegierten.“