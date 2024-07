Verteidigung Kampfjets und Weltraum: Pistorius bei Truppen der Luftwaffe

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will sich am Donnerstag im rheinland-pfälzischen Büchel (11.00 Uhr) und im nordrhein-westfälischen Uedem über die Arbeit der Luftwaffe informieren. In Büchel sollen künftig moderne Tarnkappenjets vom Typ F-35 stationiert werden, die dort ab 2030 das Kampfflugzeug Tornado komplett ersetzen sollen. Bei Pistorius' Besuch soll es den Angaben der Bundeswehr zufolge um die Vorbereitungen dafür gehen. In Büchel lagern unbestätigten Angaben zufolge auch US-Atomwaffen.