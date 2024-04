Grüne Kampf gegen Rechts und für Umweltschutz

Die Grünen-Fraktionschefin im Landtag in Mainz, Pia Schellhammer, gab wie zuvor schon die beiden Landesvorsitzenden das Ziel aus, bei der Kommunalwahl den landesweit dritten Platz aus dem Jahr 2019 zu verteidigen. An Infoständen sei in den kommenden Wochen durchaus mit Gegenwind zu rechnen, sagte Schellhammer, die auch kommunalpolitische Sprecherin ihrer Fraktion ist, den 215 Delegierten in Lahnstein und ergänzte: „Wir stehen mitten in einem entscheidenden Wahljahr.“