Kampf gegen Kindesmissbrauch: Rund 100 Wohnungen durchsucht

Mainz Die Corona-Pandemie, die zunehmende Nutzung von Smartphones und Tablets sowie treffgenauere Maschinen in den USA: Die Zahl der bekanntgewordenen Fälle von Kindesmissbrauch und die Verbreitung von Fotos solcher Straftaten nimmt deutlich zu.

Einsatzkräfte der fünf rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien haben im Kampf gegen Kindesmissbrauch und die Verbreitung von Bildern mit solchen Straftaten 118 Wohnungen durchsucht. Rund 700 Datenträger Handys, Laptops, Festplatten, USB-Sticks und andere Speichermedien wurden sichergestellt, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) in Mainz sagte. Ein wegen versuchter Tötung mit Haftbefehl gesuchter 27-Jährigen sei festgenommen worden, berichtete das Landeskriminalamt (LKA), weitere Festnahmen gab es nicht.

Von den 118 durchsuchten Wohnungen liegen 38 im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Mainz, 26 gehören zum Polizeipräsidium Rheinpfalz, 22 in den Raum Trier, 21 in die Region Koblenz und 11 in das Einzugsgebiet Westpfalz.