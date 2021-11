Kampf gegen Corona im Gefängnis: Impfungen und Quarantäne

Mainz Corona-Infektionen bleiben auch hinter Gittern nicht aus. Tote im Zusammenhang mit dem Virus gab es bisher aber in den Justizvollzugsanstalten nicht. Quarantäne und Impfungen greifen.

Hinter rheinland-pfälzischen Gefängnismauern wird bereits geboostert. Vier Bedienstete und zwei Häftlinge hätten bisher eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus in einer Justizvollzugsanstalt bekommen, sagte Ministeriumssprecher Christoph Burmeister in Mainz. Viele der insgesamt rund 2000 Bediensteten ließen sich die dritte Spritze gegen das Coronavirus beim Arzt oder in einem der wiederbelebten Impfzentren geben, wenn es soweit sei.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 11 Gefangene und 70 Bedienstete mit Sars-CoV-2 infiziert. 64 Justizvollzugsbedienstete haben die Infektion bereits überstanden, sechs sind noch in Quarantäne. Alle Inhaftierten gelten als genesen. Kein Häftling oder Bediensteter sei mit oder an dem Virus gestorben, sagte Burmeister.

Alle neuen Häftlinge müssen erst einmal zwei Wochen in Quarantäne, egal ob genesen oder geimpft - „damit sie das Virus nicht in die Anstalt tragen können“. Der Gesundheitszustand vieler Gefangener sei ohnehin prekär. Ihren Impfstatus müssen sie nicht mitteilen. In der Quarantäne und danach werden sie getestet, wenn die Tests negativ ausfallen, werden sie in den Vollzug verlegt. Auch Freigänger werden regelmäßig getestet. Große Corona-Ausbrüche seien bisher ausgeblieben. „Das Konzept hat sich bewährt“, sagte Burmeister.