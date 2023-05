Arbeitsmarkt Kammern: Besetzung neuer Stellen braucht immer mehr Zeit

„Der Fachkräftemangel ist eines der größten Geschäftsrisiken für unsere Betriebe geworden“, sagte Günter Jertz, Hauptgeschäftsführer der IHK für Rheinhessen, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Der Fachkräftereport der Kammern mache deutlich, dass dringender Handlungsbedarf bestehe. Der Report und die Details der Umfrage sollen an diesem Dienstag in Mainz präsentiert werden.