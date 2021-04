Kaltfront sorgt weiter für kühles und wechselhaftes Wetter

Offenbach Eine kräftige Kaltfront sorgt in den kommenden Tagen für kühles und wechselhaftes Wetter. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Tageshöchsttemperaturen mindestens bis Donnerstag im einstelligen Bereich.

Dazu gibt es einen unangenehmen Mix aus Regen-, Schnee- und Graupelschauern. „Erst am Freitag beruhigt sich das Wetter ein wenig“, sagte eine DWD-Meteorologin am Montag in Offenbach.