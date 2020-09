Kaltfront könnte Schauer und Gewitter bringen

Offenbach Am Mittwoch nähert sich eine Kaltfront aus Norden, die einzelne Schauer, aber auch Gewitter und Starkregen nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland bringen kann. Der Vormittag startet zunächst heiter, im Tagesverlauf kann es zeitweise wolkig werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

In der Nacht zum Donnerstag wird es deutlich kühler bei 17 bis elf Grad. Es bleibt meist niederschlagsfrei. Der Donnerstag wird überwiegend sonnig und trocken bei Höchstwerten zwischen 22 und 27 Grad, in den Hochlagen um 20 Grad. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen dann auf zehn bis sechs Grad, in Hochlagen vier Grad.