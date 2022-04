Wetter : Kaltes und graues Aprilwochenende

Autos fahren bei dichtem Nebel über eine Straße. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Offenbach Das erste Aprilwochenende bringt Schnee, kalte Temperaturen und dichte Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Vor allem am Freitag könne es bis in tiefere Lagen schneien, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Am Samstag und Sonntag gebe es dann nur noch vereinzelte Schauer. Das ganze Wochenende bleibe es allerdings stark bewölkt.

Die Temperaturen liegen nach Angaben des DWD am Samstag zwischen ein und vier Grad. Am Sonntag steigen sie auf bis zu acht Grad. Kalt bleiben dagegen die Nächte. Die Temperaturen fallen im ganzen Land in den negativen Bereich, sagte die Meteorologin. Im Bergland seien bis zu minus sieben Grad möglich.

© dpa-infocom, dpa:220401-99-755616/2

(dpa)