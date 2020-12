Kalte Temperaturen bringen Frost und Glätte

Autos fahren über eine überfrorene Straße. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es frostig und glatt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, kann es am Mittwoch in Teilen von Westerwald und Eifel Dauerfrost geben. Tagsüber kann es in den südlichen Landesteilen vereinzelt geringfügig schneien, in tiefsten Lagen regnen.

Die Höchstwerte liegen bei null bis drei Grad, im höheren Bergland um minus ein Grad. In der Nacht zum Donnerstag kann es glatt werden bei Tiefstwerten zwischen null und minus vier Grad.