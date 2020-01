Kalte Kirchen: Gotteshäuser im Winter schwierig zu heizen

Mainz/Trier/Speyer Kalte Bänke und frostiges Weihwasser: Bibbernde Gottesdienstbesucher beklagen niedrige Temperaturen in Kirchen. Doch die Sakralbauten lassen sich nicht einfach wärmen - Kosten und auch Brandschutz spielen eine Rolle. Manchmal hilft ja eine warme Jacke.

Wer im Januar in die Kirche geht, dem wird oft nur warm ums Herz - der Rest des Körpers bleibt kühl. Werden Gotteshäuser zu wenig geheizt? Dieser Eindruck verfestigt sich bei vielen Gläubigen in der kalten Jahreszeit - zum Beispiel in Weihnachtsmessen. „Verglichen mit Wohnräumen, ist es in Kirchen immer kalt - was im Sommer durchaus als wohltuend empfunden wird“, sagt Friederike Walter vom Domkapitel Speyer. Das liege zum einen an den Dimensionen der Gebäude, zum anderen an den Materialien und grundsätzlich an der Bestimmung von Kirchen.