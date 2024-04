Wetter Kalt mit Nachtfrost: Schneeschauer möglich

Kalt, Nachtfrost und vereinzelte Schneefälle in höheren Lagen: So lässt sich das Wetter in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland grob zusammenfassen. Von frühlingshaften Temperaturen gibt es weiter keine Spur. In der Nacht auf Sonntag sei mit Regenschauern und im Bergland mit Schnee und Glätte zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit. Es könne bis zu -2 Grad kalt werden, die Schneefallgrenze sinke bis auf 300 Meter.