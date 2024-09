Kultrennen auf Kultgefährt Kalmit-Cup - Überregionale Spaßrallye feiert das Klapprad

Das „weltweit größte Klapprad-Bergrennen“ findet wieder in Rheinland-Pfalz statt. Am Samstag (7.9.) startet die 33. Ausgabe des Kalmit-Klapprad-Cups in Maikammer. Die 6,5 Kilometer lange Rennstrecke mit 450 Höhenmetern führt auf den höchsten Berg des Pfälzerwalds, die Kalmit. Das Reglement sei so einfach wie streng, betonten die Veranstalter augenzwinkernd. Zugelassen seien ausschließlich alte Klappräder ohne Schaltung.