2. Fußball-Bundesliga Kaiserslauterns Transferfrage: Bleibt Matchwinner Ache?

Klement sei „sicher ein Spieler, dem unser System zugutekommt, weil er technisch sehr visiert ist. Es liegt jetzt an ihm, was er daraus macht.“ Das Gesamtfazit der Partie in Münster hatte der FCK-Trainer dann schnell gezogen: „Das war heute keine fußballerische Glanzleistung von uns. Insgesamt nehmen wir auch gerne mit, dass wir das erste Mal in dieser Saison ohne Gegentor geblieben sind.“