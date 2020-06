Kaiserslautern will kuriosen Heimvorteil gegen Jena nutzen

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern steht vor einem Kuriosum. Das Auswärtsspiel des 30. Spieltages beim FC Carl Zeiss Jena wird am Sonntag (14.00 Uhr) im heimischen Fritz-Walter-Stadion ausgetragen.

Grund für die Verlegung ist die Verfügungslage in Thüringen, wo wegen der Coronavirus-Pandemie noch kein professioneller Mannschaftssport erlaubt ist.

„Gerade in der Thematik der vielen Spiele in kurzer Zeit ist das sicherlich ein Vorteil für uns. Außerdem haben wir hier die bestmöglichen Regenerationsmöglichkeiten, um unsere Mannschaft schnell wieder fit zu bekommen“, sagte FCK-Coach Boris Schommers am Samstag über den unverhofften Heimvorteil.