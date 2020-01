Kaiserslautern will in Ingolstadt bestehen

Kaiserslautern Auf den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern wartet am Samstag (14.00 Uhr) der erste richtige Gradmesser der Rückrunde. Beim Tabellenzweiten FC Ingolstadt wollen die Pfälzer nach dem verpassten Sieg zum Auftakt den ersten Dreier des Jahres holen und die Aufholjagd fortsetzen.

Doch um gegen die seit zwölf Spielen ungeschlagenen Schanzer zu bestehen, müssen die Lauterer im Vergleich zur Vorwoche insbesondere an der Effizienz arbeiten. Gegen Großaspach (0:0) vergab der FCK am vergangenen Montag eine Vielzahl an hochkarätigen Möglichkeiten. „Ich fürchte, dass wir am Samstag nicht so viele Chancen bekommen. Dementsprechend sollten wir die wenigen besser nutzen. Aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und rechnen uns etwas aus“, betonte Schommers.