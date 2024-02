2. Bundesliga Kaiserslautern will Erfolgswoche in Elversberg abrunden

Nach dem 4:1 gegen den FC Schalke 04 am vergangenen Zweitliga-Spieltag und dem 3:1 bei Hertha BSC am Mittwoch im DFB-Pokal reisen die Roten Teufel mit reichlich Rückenwind ins Saarland. „Das ganze Team macht es im Moment gut. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, alles schönzureden, sondern müssen den Hebel ganz schnell umlegen. Am Sonntag sind wieder Energie und Leidenschaft gefragt“, sagte Grammozis. Man müsse zudem den Stimmungswechsel vom großen Olympiastadion in Berlin zum kleinen Stadion in Elversberg hinbekommen.