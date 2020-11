Kaiserslautern will drei Punkte gegen Magdeburg

Spieler versuchen an den Ball zu kommen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern ist nach dem ersten Saisonsieg gierig auf die nächsten drei Punkte. Mit einem Sieg im Kellerduell gegen den 1. FC Magdeburg an diesem Samstag (14.00 Uhr) wollen die Pfälzer den Anschluss an das Tabellenmittelfeld schaffen.

„Ich weiß gar nicht, ob wir mehr Druck als in den vergangenen Wochen haben. Wir können aber nach dem ersten Saisonsieg in Zwickau jetzt ein wenig befreiter aufspielen. Ich hoffe, dass uns das Selbstvertrauen gegeben hat und wir das ins Spiel gegen Magdeburg mitnehmen können“, sagte FCK-Trainer Jeff Saibene am Donnerstag.