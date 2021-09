Kaiserslautern will Auswärtsmisere beenden: „Alle gefordert“

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern muss sich nach dem emotionsgeladenen 0:0 im Derby gegen Waldhof Mannheim wieder auf Fußball konzentrieren. Denn der viermalige deutsche Meister befindet sich vor dem 9. Spieltag der 3. Fußball-Liga in der abstiegsbedrohten Zone.

In Lotte treffen die Roten Teufel am Sonntag (14.00 Uhr) auf den SC Verl. Dort soll die eklatante Auswärtsmisere endlich beendet werden. Dem FCK gelang in der Fremde noch kein Tor und kein Punkt.