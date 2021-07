Kaiserslautern verpflichtet Hanslik von Holstein Kiel

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Stürmer Daniel Hanslik fest verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt vom Zweitligisten Holstein Kiel zu den Pfälzern, für die er bereits in der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis gespielt hatte.

„Wir sind sehr froh, dass wir diesen Transfer nach harten Verhandlungen realisieren konnten und Daniel auch künftig für uns auf Torejagd gehen wird. Seine Qualitäten eröffnen uns viele Variationsmöglichkeiten in der Offensive“, sagte Kaiserslauterns Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen am Donnerstag. Hanslik hatte in der abgelaufenen Spielzeit sieben Tore für die Roten Teufel erzielt.