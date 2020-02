Kaiserslautern verpasst Pokal-Überraschung gegen Düsseldorf

Kaiserslautern Außenseiter 1. FC Kaiserslautern hat trotz einer couragierten Leistung den nächsten Pokal-Coup verpasst. Der Fußball-Drittligist unterlag am Dienstag im Achtelfinale dem Bundesliga-Tabellenletzten Fortuna Düsseldorf nach großem Kampf mit 2:5 (2:1) und schied aus.

Christian Kühlwetter ließ die Roten Teufel vor 35 314 Zuschauern mit einem Doppelpack (10., 39./Foulelfmeter) kurzzeitig von einer sportlichen Überraschung und der damit verbundenen Prämie von 1,4 Millionen Euro träumen. Doch am Ende jubelte die Fortuna nach Toren von Opoku Ampomah (9. Minute), Rouwen Hennings (49./78.), Matthias Zimmermann (65.) und Kevin Stöger (83.) über den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale seit 24 Jahren.

Die Düsseldorfer kamen nach dem Anpfiff schneller in die Partie. Der FCK, der in den ersten beiden Runden den FSV Mainz 05 und den 1. FC Nürnberg aus dem Wettbewerb geworfen hatte, konzentrierte sich vor allem auf die Defensive und lauerte auf Konter. Mit der ersten gelungenen Offensivaktion gingen die Düsseldorfer auch gleich in Führung. Nach einer Flanke von Zimmermann vollendete Ampomah gekonnt mit einem Drehschuss (9.).