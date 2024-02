2. Bundesliga Kaiserslautern trennt sich von Trainer Grammozis

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich von Trainer Dimitrios Grammozis getrennt. Nur 72 Tage nach dessen Amtsantritt reagierte der Traditionsclub damit auf die Talfahrt in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Nachfolger werde am Mittwochnachmittag die erste Trainingseinheit auf dem Betzenberg leiten, einen Namen nannte der FCK in seiner Erklärung vom Mittwoch nicht.