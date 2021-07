Kaiserslautern trennt sich im Test von Unterhaching 1:1

Mals/Italien Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat den vierten Sieg im vierten Testspiel verpasst. Die Pfälzer trennten sich am Sonntag zum Auftakt des einwöchigen Trainingslagers im italienischen Mals von Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching 1:1 (0:1).

Boipelo Mashigo (8. Minute) brachte die Mannschaft von Ex-FCK-Spieler Sandro Wagner früh in Führung. Mike Wunderlich (80.) verwandelte einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Der nächste Test für die Roten Teufel steht am kommenden Donnerstag (19.00 Uhr) gegen den FC Obermais an.