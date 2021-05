Kaiserslautern stellt Remis-Rekord in der 3. Liga ein

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat am letzten Spieltag den Remis-Rekord in der 3. Fußball-Liga eingestellt. Das 1:1 (0:0) gegen den SC Verl war das 19. Unentschieden der Pfälzer in der abgelaufenen Saison.

In der sportlich bedeutungslosen Partie am Samstag im Fritz-Walter-Stadion sah Kaiserslauterns Nicolas Sessa in der 59. Minute nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote-Karte. In Unterzahl kassierten die Roten Teufel das 0:1 durch Kasim Rabihic (64.), doch Kenny Prince Redondo (70.) gelang wenig später der Ausgleich. Mit 43 Punkten beendete der FCK die Drittliga-Spielzeit 2020/21 auf dem 14. Tabellenplatz.