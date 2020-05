Kaiserslautern: Stadt regelt Einwanderung von Fachkräften

Kaiserslautern Die zentrale Ausländerbehörde für das beschleunigte Fachkräfteverfahren wird ab 2021 in Kaiserslautern angesiedelt. Die pfälzische Stadt übernimmt damit viel Verantwortung - und interpretiert die Wahl auch als Lob für bisher geleistete Arbeit.

„Rheinland-Pfalz braucht deutlich mehr Fachkräfte“, betont Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne). Die Ausländerbehörde in Kaiserslautern übernimmt zu Jahresbeginn die Aufgaben aus dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Bis dahin sind noch alle 36 Ausländerbehörden im Land zuständig.

Und warum Kaiserslautern? Die Ausländerbehörde habe unter anderem umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Hochschulen, sagt Lisador. „Außerdem besteht seit langem eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Land.“ Die Ausländerbehörde beriet Rheinland-Pfalz etwa bei der Umsetzung der Folgen des Brexit.

Auch in Sachen Digitalisierung bewege sich die Ausländerbehörde in der pfälzischen Stadt schon lange auf hohem Niveau. „Schon früh wurden dort die Arbeitsabläufe digitalisiert“, erzählt Lisador. So werde seit langem mit elektronischer Aktenführung und Bezahlsystemen gearbeitet. „Termine werden überwiegend elektronisch vereinbart.“