Kaiserslautern regelt Einwanderung von Fachkräften

Kaiserslautern In Rheinland-Pfalz ist die zentrale Ausländerbehörde für das beschleunigte Fachkräfteverfahren künftig in Kaiserslautern angesiedelt. Die pfälzische Stadt übernimmt viel Verantwortung.

Neues Jahr, neue Aufgabe: Kaiserslautern ist vom 1. Januar an zentral zuständig für das beschleunigte Verfahren zur Einwanderung von Fachkräften in Rheinland-Pfalz. „Nach intensiven Vorbereitungen sehen wir uns gut gerüstet und freuen uns auf erste Anträge zu Beginn des neuen Jahres“, sagte der Oberbürgermeister der Stadt, Klaus Weichel (SPD), nach Mitteilung vom Dienstag.

Die Behörden schätzten zuletzt, dass es 2021 doppelt so viele sein könnten. „Die Arbeitgeber haben derzeit bedingt durch die Pandemie schwierige Planungsbedingungen“, heißt es dazu in Kaiserslautern. „Wir sehen derzeit einen starken Bedarf an Klinikpersonal, Ärzten und Pflegekräften. Auch an Handwerkern.“ Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) teilte am Dienstag mit, gegenwärtig sei die Einreise von Fachkräften zwar in Folge der Corona-Pandemie noch recht verhalten, es sei dennoch wichtig, moderne Strukturen zu schaffen.