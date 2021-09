Kaiserslautern ohne Kapitän Jean Zimmer zum TSV Havelse

Kaiserslauterns Jean Zimmer spielt den Ball. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern strebt beim TSV Havelse am Samstag (14.00 Uhr) den dritten Sieg in Folge an. Zuletzt blieben die Pfälzer in der 3. Fußball-Liga drei Mal hintereinander ungeschlagen, kassierten jeweils kein Gegentor und arbeiteten sich so ins Tabellenmittelfeld vor.

Trotz des Formanstieges seiner Mannschaft ist Trainer Marco Antwerpen vor dem zuletzt stark aufspielenden Schlusslicht gewarnt.

„Dass sie sich in einem Heimspiel hinten rein stellen, nachdem sie zwei Spiele gewonnen haben, das glauben wir nicht“, sagte der 49-Jährige am Donnerstag. „Sie haben ihre Taktik ein bisschen geändert und spielen mit mehr Risiko. So erwarte ich sie auch gegen uns.“

Weiter fehlen wird dem FCK Kapitän Jean Zimmer. „Bei Jean strahlt die Rückenproblematik auf den Oberschenkel aus, so dass er momentan nicht trainieren kann. Wir werden sehen, ob das in der kommenden Woche schon wieder funktioniert“, meinte Antwerpen. Die erkrankten Nicolas Sessa und Marius Kleinsorge drohen ebenfalls auszufallen. Dagegen sind die Rot-Sperren von Kenny Prince Redondo und Marvin Senger abgelaufen. Rund 800 Fans begleiten Lautern zur Partie nach Hannover.