Kaiserslautern mit überzeugendem 4:0-Sieg gegen Sandhausen

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat das Testspiel gegen den Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen überraschend glatt mit 4:0 (1:0) gewonnen. Elias Huth mit einem Doppelpack in der 26. und 56. Minute, Marlon Ritter (58.) und Hendrick Zuck (80.) erzielten am Mittwoch die Tore für den Drittligisten.

„Die Mannschaft hat heute Vieles von dem, was wir auf dem Platz sehen wollen, schon gut umgesetzt. Wir waren griffig, engagiert, haben unsere Chancen konsequent genutzt und gut verteidigt“, lobte FCK-Trainer Marco Antwerpen. Am kommenden Samstag reisen die Pfälzer ins Trainingslager nach Mals in Südtirol.