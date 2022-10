2. Bundesliga : Kaiserslautern mit Remis: Und nun ein „Brett“ in Hamburg

Kaiserslautern- Der FCK hält sich als Aufsteiger bisher mehr als ordentlich in der 2. Liga und zeigt viel Widerstandsfähigkeit. Jetzt fordert das Team von Trainer Dirk Schuster den Hamburger SV.

Die Fußballprofis des 1. FC Kaiserslautern bleiben die Comeback-Könige der aktuellen Saison in der 2. Bundesliga. Beim 1:1 (0:0) am Sonntag vor 36.332 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion punktete der FCK gegen Mitaufsteiger Eintracht Braunschweig bereits zum sechsten Mal in dieser Saison nach einem Rückstand. Für die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster war es das fünfte Unentschieden in Folge.