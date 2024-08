2. Fußball-Bundesliga Kaiserslautern mit Personalsorgen zum Saisonauftakt

Der 1. FC Kaiserslautern sieht sich für seinen Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga gut gerüstet. „Wir haben in der Vorbereitung einen Prozess angestoßen, den müssen wir in der Meisterschaft jetzt fortsetzen. Ich denke, man hat in den Testspielen gesehen, dass wir versuchen, fußballerische Lösungen zu finden“, sagte Coach Markus Anfang vor der Auftaktpartie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SSV Ulm.