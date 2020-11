Kaiserslautern mit Personalsorgen zum Derby nach Saarbrücken

Kaiserslautern Mit großen Personalsorgen fährt der 1. FC Kaiserslautern zum Südwestderby am Sonntag (14.00 Uhr) beim Tabellenführer 1. FC Saarbrücken. Neben fünf Langzeitverletzten fehlt dem Fußball-Drittligisten verletzungsbedingt auch Außenverteidiger Philipp Hercher.

Kapitän Carlo Sickinger ist nach einer muskulären Verletzung noch nicht zurück im Mannschaftstraining und fällt wahrscheinlich ebenfalls aus. Die Einsätze der Mittelfeldspieler Hikmet Ciftci und Hendrick Zuck (beide Prellungen) seien „sehr fraglich“, sagte FCK-Trainer Jeff Saibene am Freitag.

Etwas betrübt zeigte sich der Chefcoach darüber, dass die Partie im Saarbrücker Ludwigsparkstadion wegen der Corona-Pandemie erneut ohne Fans stattfinden muss. „Manchmal denkt man schon: Wie schön wäre das, wenn am Sonntag in Saarbrücken tausende FCK-Fans dabei wären. Ich hoffe sehr, dass ich das im Frühling hier bei den Heimspielen erleben darf. Das ist natürlich schon auch für mich als Trainer ein großer Traum“, sagte Saibene. Die beiden Gründungsmitglieder der Bundesliga treffen erstmals seit der Saison 1992/93 in einem Punktspiel aufeinander.