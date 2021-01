Kaiserslautern in Verl: Optimismus dank neuer Defensivstärke

Trainer Jeff Saibene von Ingolstadt sitzt vor Spielbeginn am Spielfeldrand. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Kaiserslautern Beim starken Aufsteiger SC Verl beendet Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14.00 Uhr) die Vorrunde. Vor dem Gastspiel in Ostwestfalen sind die Pfälzer auf den 16. Tabellenplatz abgerutscht und stehen nur noch knapp vor der Abstiegszone.

FCK-Trainer Jeff Saibene war am Donnerstag dennoch zuversichtlich: „Wir haben jetzt zwei Mal in Folge kein Gegentor bekommen und vier Punkte geholt. Es ist aber auch klar, dass in den beiden Spielen nicht alles überragend war. Wir wollen trotzdem daran anschließen und Spiele gewinnen.“