2. Bundesliga Kaiserslautern holt Torwart Heeger aus Trier

Heeger spielte in der Jugend beim Karlsruher SC, Waldhof Mannheim und dem SV Sandhausen und anschließend in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Im Sommer 2021 kehrte er nach Karlsruhe zurück und stand in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga in zwei Partien zwischen den Pfosten. In der vergangenen Saison spielte Heeger in der Hinrunde für Drittligist Dynamo Dresden, ehe er in der Rückrunde in der Regionalliga bei Eintracht Trier das Tor hütete.