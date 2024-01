2. Bundesliga Kaiserslautern holt drei Neue zum Trainingsstart

Keine Perspektive mehr hat beim FCK Lex-Tyger Lobinger. Der 24 Jahre alte Stürmer wurde für die Suche nach einem neuen Verein freigestellt und reist am Mittwoch nicht mit ins Trainingslager ins türkische Belek. Unklar ist die Zukunft von Angreifer Terrence Boyd am Betzenberg. Der 32-Jährige soll laut Medienberichten vor einer vorzeitigen Vertragsauflösung stehen und in die 3. Liga wechseln. Hengen wollte dies am Dienstag nicht bestätigen.