2. Fußball-Bundesliga Kaiserslautern hofft gegen Fürth auf Ache

„Wir versuchen, bei Ragnar die Belastung immer mal wieder anzupassen. Wir haben ihn in dieser Woche in einigen Trainingsformen immer mal wieder rausgenommen. Er hat es bis jetzt gut verkraftet“, sagte Coach Markus Anfang. Man müsse sehen, in welcher Verfassung sich Ache im Abschlusstraining präsentiere und dann abwägen, ob es für das Spiel schon Sinn mache, ihn in den Kader zu nehmen.