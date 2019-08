Kaiserslautern hofft auf Pokal-Rückenwind

Kaiserslautern Nach einem durchwachsenen Saisonstart peilt der 1. FC Kaiserslautern den Angriff auf die Spitzenplätze der 3. Fußball-Liga an. Im Traditionsduell gegen Eintracht Braunschweig wollen die Pfälzer am Sonntag (13.00 Uhr) den ersten Heimsieg der Saison einfahren.

Die Verantwortlichen hoffen, den Schwung und die Euphorie aus dem 2:0-Erfolg im DFB-Pokalderby gegen Bundesligist FSV Mainz 05 auch in den Ligaalltag übertragen zu können. „Es hat gezeigt, dass wir an einem guten Tag auch einen Erstligisten schlagen können. Das sollte uns Selbstvertrauen geben“, sagte Hildmann am Donnerstag.