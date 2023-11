2. Bundesliga Kaiserslautern hofft auf drei Punkte in Wiesbaden

Mit der Unterstützung von mindestens 3300 Fans im Rücken will Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SV Wehen Wiesbaden seinen sechsten Saisonsieg landen. „In Wiesbaden wird es ein brutal hartes Stück Arbeit werden und wir müssen alles reinwerfen. Wir wollen mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen“, sagte FCK-Trainer Dirk Schuster am Freitag.