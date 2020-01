Kaiserslautern gibt Sternberg ab und verleiht Matuwila

Janek Sternberg posiert für einen Fototermin. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archiv.

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat am letzten Tag der Transferphase noch zwei Spieler abgegeben. Die beiden Verteidiger Janek Sternberg und José-Junior Matuwila werden in der Rückrunde nicht mehr zum Kader gehören, wie die Pfälzer am Freitag mitteilten.



