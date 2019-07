Kaiserslautern gewinnt Drittliga-Spiel in Aspach

Aspach Der 1. FC Kaiserslautern hat am zweiten Spieltag der 3. Fußball-Liga den ersten Sieg geholt. Bei der SG Sonnenhof Großaspach feierten die Pfälzer am Samstag einen 3:1 (2:0)-Erfolg. Bereits in der Anfangsphase ebneten die Treffer von Florian Pick (5.

Von dpa

Minute) und Timmy Thiele (8.) den Weg zum Sieg.