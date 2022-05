Kapitän : Kaiserslautern gegen Dresden mit Zimmer von Anfang an

Kaiserslautern gegen Dresden mit Zimmer von Anfang an

Kaiserslautern Mit Kapitän Jean Zimmer geht der 1. FC Kaiserslautern in das erste Relegationsspiel gegen Dynamo Dresden. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte nach einer chronischen Darmerkrankung erst kürzlich sein Comeback beim Drittliga-Dritten gegeben und spielt nun erstmals wieder von Beginn an.

Für die in der kompletten Rückrunde sieglosen Dresdner gibt es gegenüber dem 0:1 gegen den FC Erzgebirge Aue eine Änderung in der Startaufstellung: Trainer Guerino Capretti brachte den zuletzt gelbgesperrten Angreifer Ransford Königsdörffer für Vaclav Drchal. In der Startformation steht auch der frühere Lauterer Chris Löwe.