2. Bundesliga Kaiserslautern droht bei Niederlage Abstiegsplatz

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern will zum Jahresabschluss seine Niederlagenserie stoppen und mit einem guten Gefühl sowie wichtigen Punkten im Abstiegskampf in die Winterpause gehen. „Wir wissen, dass ein Sieg uns die Weihnachtstage erträglicher gestalten würde. Natürlich schauen wir auf die Tabelle und sind sensibilisiert“, sagte FCK-Trainer Dimitrios Grammozis vor dem Kellerduell bei Eintracht Braunschweig am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).