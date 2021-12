Kaiserslautern bleibt in der 3. Liga oben dran

Die Kaiserslauterer jubeln. Foto: Harald Tittel/dpa

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat am 18. Spieltag der 3. Fußball-Liga einen 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen Viktoria Köln gefeiert und bleibt mit nun 29 Punkten weiter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Vor 10 000 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion erzielte Daniel Hanslik bereits in der 4. Minute die Führung für den FCK, die Philipp Hercher nach 20 Minuten ausbaute.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Nach Wiederbeginn legte Kaiserslautern wieder einen Blitzstart hin. Hanslik (48.) baute mit seinem zweiten Treffer den Vorsprung aus. Jean Zimmer besorgte drei Minuten vor dem Abpfiff den Endstand.

Die Partie stand im Zeichen der am Freitag im Alter von 89 Jahren verstorbenen Fußball-Legende Horst Eckel. Der FCK ehrte den Weltmeister von 1954 im Rahmen des Stadionprogramms, die Mannschaft spielte komplett in Schwarz und mit Trauerflor. Zudem gab es vor dem Anpfiff eine Schweigeminute.