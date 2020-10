Kaiserslautern bei Saibenes Debüt mit Remis in Wiesbaden

Wiesbaden Hikmet Cifti hat dem 1. FC Kaiserslautern mit einem Last-Minute-Tor zum 2:2 (0:2) beim SV Wehen Wiesbaden den ersten Punkt in der neuen Drittliga-Saison beschert und Trainer Jeff Saibene vor einem Fehlstart bewahrt.

Dennoch kam das Remis einem Sieg gleich. „Wir haben ans uns geglaubt. Es fühlt sich gut an, dass wir kurz vor dem Ende noch das 2:2 gemacht haben. Wir müssen diesen Punkt jetzt mit in die Trainingswoche nehmen“, sagte Bachmann. Am kommenden Samstag steht für die Pfälzer vor heimischer Kulisse das Südwest-Derby gegen Waldhof Mannheim an.