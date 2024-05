DFB-Pokal Kaiserslautern bei Fritz-Walter-Wetter empfangen

Etwa 5000 Fans haben dem Pokalfinalisten 1. FC Kaiserslautern und Friedhelm Funkel einen lautstarken Empfang in der Heimat bereitet. Auf dem Stiftsplatz zeigten sich die Mannschaft und der scheidende Trainer am Sonntag noch einmal auf einer Bühne, bevor sich das Zweitliga-Team in die Sommerpause und Funkel vom Club verabschiedete.