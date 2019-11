Kaiserslautern beendet Negativserie: Große Erleichterung

Kaiserslautern/Düsseldorf Mit der bisher besten Saisonleistung hat der 1. FC Kaiserslautern nach schwierigen Wochen ein Ausrufezeichen gesetzt. Doch dem 3:0-Erfolg beim KFC Uerdingen müssen weitere Siege folgen. Torjäger Timmy Thiele spricht von einem „Kartenhaus“.

Es sieht so aus, als hätte Boris Schommers in der letzten Woche viel bewegt. Der Trainer sortierte am Donnerstag Kapitän Christoph Hemlein, Janek Sternberg und Antonio Jonijc aus. Er wollte ein Zeichen setzen, der Mannschaft eine neue Hierarchie und Struktur verleihen und die Last auf mehrere Schultern verteilen. Und schon im ersten Spiel ging die Maßnahme auf. „Mir war heute sehr wichtig, dass die Mannschaft genau dieses Gesicht zeigt, als Team agiert und sich über 90 Minuten an den Matchplan hält. Das hat sehr gut funktioniert“, sagte Schommers.