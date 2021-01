Kaiserslautern bastelt am Transfermarkt

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat kurz vor dem Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstag (14.00 Uhr) noch einmal an seinem Kader gebastelt. Am Donnerstag gab der Club bekannt, dass Mohamed Morabet zu Regionalligist VfR Aalen ausgeliehen wird.

Auch Janik Bachmann verließ den FCK und wechselt zu Zweitligist SV Sandhausen. Der 24-Jährige sei vergangene Woche mit einem Wechselwunsch auf den Verein zugekommen. „Wenn ein Spieler weg will, dann kann man ihn auch irgendwann nicht mehr halten und muss ihn gehen lassen“, betonte der 52 Jahre alte Coach.

Im Gegenzug kommt Mittelfeldspieler Anas Ouahim bis zum Saisonende in die Pfalz. Ob Ouahim gegen Wiesbaden gleich spielt, ist noch offen. „Ich sehe ihn heute das erste Mal. Anas ist ein quirliger, guter Dribbler, der uns in der Offensive unberechenbarer machen wird. Wenn die Spielberechtigung bis morgen da ist, kann es sein, dass er dabei ist“, sagte Saibene. Weitere Zugänge bis zum Ende der Transferperiode am Montag schloss der Luxemburger nicht aus. „Wenn es wirtschaftlich und sportlich passt, kann es sein, dass wir noch etwas machen.“

Gegen Wiesbaden muss für die abstiegsgefährdeten Pfälzer, die nur eins der vergangenen neun Spiele für sich entscheiden konnten, unbedingt ein Sieg her. „Ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft sehr stabil ist und alle an einem Strang ziehen. Das wird wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Unser Ziel ist es, zu Null zu spielen. In der Offensive geht es darum, Überzeugung und Mut zu haben. Dann werden wir auch belohnt“, betonte Saibene.