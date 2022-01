Kaiserslautern auch gegen Halle mit bis zu 1000 Zuschauern

Die Westtribüne im Fritz-Walter-Stadion ist am 04.12.2021 gut besucht. Foto: Harald Tittel/dpa/Archiv

Kaiserslautern Nach einer Entscheidung der zuständigen Behörden darf Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern sein Heimspiel gegen den Halleschen FC am Samstag (14.00 Uhr) erneut vor 1000 Zuschauern austragen. Der Ticketvorverkauf an Mitglieder und Dauerkarteninhaber beginnt am Donnerstag.

Das teilten die Pfälzer am Mittwoch mit.

Beim 2:0-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Viktoria Berlin waren ebenfalls nur 1000 Fans zugelassen, im Heimspiel zuvor gegen den SV Meppen (4:0) durften nur 500 VIP-Bestandskunden ins Fritz-Walter-Stadion. Mit einem Schnitt von 11.046 Besuchern liegt der FCK in der Zuschauertabelle hinter dem 1. FC Magdeburg auf dem zweiten Platz.

