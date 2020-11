Kabinett berät am Freitag über neue Corona-Verordnung

Mainz Die neue Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz soll zum 1. Dezember in Kraft treten. Der Ministerrat wird an diesem Freitag (16.00 Uhr) zusammenkommen, um die Maßnahmen zu beschließen, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag auf Anfrage mitteilte.

